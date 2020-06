La Molina estrena l'accés per a tots els públics al mirador del Niu de l'Àliga

Després del tancament sobtat de la temporada d'esquí per la crisi de la covid-19 iniciada el mes de març, l'estació de la Molina ha anunciat la reobertura ininterrompuda de les instal·lacions a partir d'aquesta setmana. L'estació obre amb un gran repte: posar els fonaments d'una nova etapa com a centre d'activitats de natura a l'estiu gràcies a l'accés de tots els públics al cim de la Tosa per l'ampliació del telecabina. La Molina vol que amb aquest nou servei l'entorn del refugi del Niu de l'Àliga esdevingui el gran mirador de Catalunya.

La Molina va reobrir el cap de setmana passat i va posar en pràctica les noves mesures de seguretat higiènica i sanitària que s'han d'aplicar a causa de la pandèmia. Així, segons ha informat Ferrocarrils de la Generalitat, els usuaris disposaran de tota la informació necessària als plafons informatius de l'estació, on es detallaran els protocols a seguir, com l'ús obligatori de mascareta per a clients i treballadors en espais tancats així com a les instal·lacions o espais on no es puguin garantir els dos metres de distància. Igualment, l'estació recomana que les compres es facin en línia, que s'emprin les validadores automàtiques i que es facin els pagaments amb targeta de crèdit o a través del mòbil.

La Molina també ofereix dispensadors de gel hidroalcohòlic per a usuaris i personal intern en punts senyalitzats i permet que els forfets de bikepark es puguin recollir a les màquines de check-in. Amb tot, les taquilles Alp 2500 estaran obertes per a venda de tiquets i atenció al client amb el manteniment de les distàncies de seguretat.

Aquest estiu és especialment significatiu per als gestors de la Molina perquè és el primer en què el nou recorregut del telecabina, que abans es deia Alp 2500 i ara ha estat rebatejat com a Cadí Moixeró, arriba a la cota 2.500. Això permet als visitants arribar còmodament al refugi guardat més alt del Pirineu, a 2.537 metres, segons ha remarcat la mateixa estació.

Al cim, s'hi ha instal·lat un punt d'observació panoràmic amb vistes de la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès en primer terme i bona part de la conca del Llobregat i el Montseny com a marc de fons. La Molina obrirà cada dia de manera ininterrompuda del 24 juny al 13 de setembre. Així, a partir d'ara, obrirà els caps de setmana, també pel pont de la Mercè (del 24 al 27 de setembre), i finalitzarà temporada el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre.