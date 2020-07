La Seu d'Urgell explota el talent local en la programació d'estiu

La Seu d'Urgell ha programat una trentena d'activitats gratuïtes per als mesos de juliol i agost del 2020. L'Agenda Cultural proposa música, teatre i espectacles familiars en diferents espais de la ciutat i donant protagonisme al talent local. En la presentació, l'alcalde, Jordi Fàbrega, va afirmar que «ens fa molta il·lusió presentar aquesta agenda per a aquest estiu davant les circumstàncies tan adverses d'aquest any 2020, que ens ho han posat molt difícil a l'hora d'elaborar una programació, però que finalment podrem portar a terme complint totes les mesures de seguretat necessàries». De la trentena d'activitats destaquen el cinema a la fresca i l'espectacle de circ amb l'artista local Yldor Llach. La música també serà protagonista amb diverses actuacions, que passen pel folk, la música clàssica i el jazz. El 21 de juliol l'Orquestrina Trama, grup nascut entre l'Alt Urgell i la Cerdanya, portarà les músiques tradicionals del Pirineu a la plaça de Joan Sansa. De les propostes per a tota la família destaquen Artiluxis, amb Genisa González i Jordi Macaya, que portaran a l'escenari teatre d'objectes el dissabte 1 d'agost. Tots els actes queden recollits en una agenda en format paper que es farà arribar a totes les cases de la Seu d'Urgell.