El circ arriba a municipis petits amb espectacles i tallers de la ma de «Pobles de Circ»

Pobles de Circ, una de les mesures incloses en el Pla d'Impuls al Circ 2019-2022, portarà aquest 2020 espectacles i tallers a quatre poblacions de menys de 10.000 habitants d'arreu del territori. Es tracta d'Ulldemolins, Sort, Bellver de Cerdanya i Prats de Lluçanès, que a partir d'aquest estiu i fins al desembre programaran un total de 13 espectacles de diferent format així com quatre tallers a càrrec d'espais de formació de circ pròxims. El tret de sortida d'aquesta programació tindrà lloc a Bellver de Cerdanya el 2 d'agost amb l'espectacle itinerant La Cirquestra, i continuarà durant aquest mes amb Total Glamour i Back to Classics, a Ulldemolins (Priorat).

La mesura Pobles de Circ està coordinada per l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC), i compta amb el suport econòmic del Departament de Cultura així com dels Ajuntaments participants. L'objectiu de la mesura és reforçar un circuit estable municipal a Catalunya per a espectacles de circ i ampliar la xarxa d'estructures i espais d'exhibició. També vol difondre la creació de circ catalana, així com donar més oportunitats d'exhibició per a les companyies. A més, amb la participació dels espais de formació en circ es vol acostar aquestes iniciatives als municipis i població més pròxima.

Un altre dels objectius és acostar els municipis de petites dimensions a l'organització de l'exhibició d'espectacles de circ, perquè sovint és un art escènica més desconeguda per part dels programadors i programadores.



Pobles de Circ, una mesura del Pla d'Impuls al Circ



El Pla d'Impuls del Circ 2019-2022 és una iniciativa del Departament de Cultura i l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC). El Pla consta d'onze mesures finançades pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb aportacions específiques de l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Ramon Llull. Compta amb la col·laboració del Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel, L'Ateneu Popular 9Barris, La Central del Circ, La Vela de L'Estruch, la Xarxa d'Espais de Circ de Catalunya (XECC) i Nilak, i la participació de diversos municipis, entitats i equipaments de Catalunya. El Pla d'Impuls del Circ té com a objectiu principal crear un escenari d'oportunitats per a la promoció i difusió del circ en la vida cultural, social i econòmica del país i més enllà de les nostres fronteres.





Pobles d'arreu del territori

Els pobles participants a la mesura Pobles de Circ segueixen criteris de distribució territorial i de proximitat amb espais de circ, i en la majoria dels casos es tracta de municipis on no es programa circ o fins i tot no hi ha programació regular d'arts escèniques.

Els pobles de l'edició 2020 són: Bellver de Cerdanya (1.979 habitants, comarca de La Cerdanya), Sort (2.360 habitants, Pallars Jussà), Ulldemolins (402 habitants, Priorat), Prats de Lluçanès (2.537 habitants, Ripollès). En finalitzar el 2020 es decidirà conjuntament amb els pobles la seva continuïtat el 2021 i es triarà alguns pobles nous per al 2021.

Companyies participants

La selecció de les companyies programades s'ha dut a terme mitjançant una convocatòria adreçada a les companyies de circ catalanes. Una comissió formada pels quatre ajuntaments i dos programadors/es sensibles al circ (Maria Faura del Festival Cantilafont i Jordi Escuer de Circ Picat) i una artista de circ (Judit Obach) han escollit un catàleg d'espectacles i a partir d'aquí cada poble ha elaborat la seva programació a partir dels seus interessos i de la disponibilitat de les companyies.