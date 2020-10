L'Ajuntament de la Seu activa un programa de reforç de les gestions en línia

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha posa a l'abast dels veïns a partir d'aquesta setmana un conjunt d'enllaços i codis QR per facilitar als urgellencs i a la ciutadania en general la realització de gestions online amb l'objectiu de posar-ho fàcil i evitar els desplaçaments fins a l'edifici consistorial, segons ha explicat el mateix Ajuntament.

Aquesta és una mesura de prevenció anticovid-19 amb la intenció de reduir les atencions presencials al màxim possible. Així, a través d'aquests enllaços i codis QR es pot demanar cita prèvia per fer qualsevol tràmit presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC); per accedir a totes les matrícules a escoles municipals, llar d'infants cursos i tallers organitzats per l'Ajuntament; iniciar els tràmits per empadronar-se, per aconseguir un volant d'empadronament o de convivència; per accedir al catàleg de tràmits telemàtics per realitzar el tràmit que es desitgi, i en el cas que no es trobi, realitzar a través de la Tramitació Telemàtica Genèrica.