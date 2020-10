El PSC de la Seu avisa que la ciutadella està en un estat «lamentable»

El grup municipal de Compromís per la Seu, a l'oposició de l'Ajuntament, governat per ERC i Junts, ha denunciat que,al seu entendre, la ciutadella de Castellciutat està en un estat «lamentable». Segons han alertat els representants del PSC al consistori, la ciutadella està «sense vigilància i les instal·lacions han estat objecte de continus furts i actes vandàlics amb la total passivitat dels successius equips de govern».

Els regidors de l'oposició han explicat que «diumenge passat regidors de Compromís per la Seu van visitar les instal·lacions de la ciutadella, propietat de l'Ajuntament de la Seu, i van poder comprovar com el vandalisme i els furts continuats durant dècades i la falta de manteniment i vigilància han abocat aquest magnífic equipament a un estat deplorable. En l'immens terreny de la ciutadella hi trobem restes de gran valor històric com part de la fortalesa de Castellciutat, fortificació construïda sobre les restes de l'antic castell dels comtes d'Urgell (1692), i altres d'història més recent, com les edificacions que havien acollit les instal·lacions militars construïdes als anys cinquanta del segle passat». A partir d'aquesta situació, «Compromís valora com a negligents els governs de Convergència i ERC que han dirigit la ciutat els últims anys i que han permès el deteriorament d'aquestes instal·lacions. Les propietats de l'Ajuntament són propietats de tots els urgellencs i urgellenques i s'han de cuidar perquè són de tots», segons els regidors. El grup de l'oposició prepara un plec de propostes sobre «com podem recuperar aquests edificis i convertir-los en equipaments de primera línia per a la nostra ciutat».