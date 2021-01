La Seu programa dos tallers a l'exterior perquè puguin ser presencials

El Punt Òmnia de la Seu d'Urgell ha anunciat que arrenca aquest primer trimestre de l'any amb una oferta de formació de 6 tallers gratuïts de competències digitals. Dels sis tallers, quatre es faran en línia i, com a novetat d'aquest any, dos tallers es realitzaran de manera presencial a l'exterior. Segons ha informat l'Ajuntament, a cadascun dels sis tallers hi poden participar un màxim de cinc persones i les inscripcions només es poder fer en línia els pròxims dies 26 i 27. Els tallers que es faran en línia són sobre els fulls de càlcul, la correspondència digital, Twitter, el núvol digital. Pel que fa als que es realitzaran presencialment a l'exterior seran sobre fotografia digital, i els paisatges i racons medievals de la Seu d'Urgell. Per a fer aquest últim, els participants cal que portin un telèfon mòbil, una tauleta o una càmera fotogràfica. Tots els tallers començaran a partir del dia u de febrer.