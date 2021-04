Alt Urgell i Cerdanya obren el programa de pràctiques universitàries al territori

Els Consells Comarcals de l'Alt Urgell i la Cerdanya han activat la sisena edició del Pràcticum Odisseu, un programa que, segons han explicat els seus responsables, «pretén incentivar l'estada de joves universitaris en pràctiques remunerades a empreses situades a municipis rurals».

Una vegada tancat el període perquè empreses i entitats presentin les seves ofertes de pràctiques, les dues comarques sumen 27 ofertes presentades, 10 més de les que hi havia l'anualitat passada. Segons ha argumentat el mateix Consell Comarcal de l'Alt Urgell, aquesta xifra és la més alta de totes les edicions del Pràcticum Odisseu, «fet que consolida el programa al nostre territori i mostra el compromís del teixit empresarial i administracions locals amb el talent jove». Les ofertes inclouen 12 empreses privades, 11 entitats públiques i quatre del sector públic-privat. En aquesta edició, en el conjunt de les comarques rurals de Catalunya, s'oferiran 82 ajudes de 900 euros per les empreses i institucions del territori amb la voluntat de cofinançar el 50% de les pràctiques. Els estudiants han de realitzar un mínim de 300 hores, entre mitjans de juny i mitjans de setembre de 2021. L'estudiant rebrà una remuneració mínima de 6 euros per hora treballada.