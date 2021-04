La Seu crea una nova festa per Sant Jordi amb les entitats i els comerciants

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha anunciat la celebració d'una nova activitat per Sant Jordi. Es tracta de ´Llegendària', un nou esdeveniment cultural relacionat amb la festivitat de Sant Jordi que compte amb la implicació del comerç, entitats i institucions culturals i educatives de la ciutat, segons han explicat des del consistori. Així, la primera edició de Llegendària comptarà amb accions lúdiques i culturals que tindran com a epicentre el carrer dels Canonges, al cor del centre històric. La regidora d'Infància i d'Educació, Núria Tomàs, ha explicat que «enguany, malgrat totes les restriccions covid-19, tornem a celebrar la diada de Sant Jordi. Per això hem volgut que els més petits puguin gaudir d'activitats culturals al voltant de la diada, els llibres i els contes». Llegendària decorarà amb lletres gegants diversos punts de la ciutat gràcies a la implicació d'entitats i associacions de mares i pares.