Llívia redacta un nou projecte per continuar les excavacions al Fòrum

L'Ajuntament de Llívia ha anunciat l'inici, el dia tres de maig, d'una nova campanya d'excavacions al jaciment del Fòrum romà que, en aquesta ocasió, es complementarà amb una prospecció al turó del castell per comprovar la possible existència d'un antic poblat ibèric. El de Llívia és el Fòrum romà més gran excavat al Pirineu.

Segons ha informat el mateix consistori, el director del programa Iulia Libica, Josep Guitart, i el codirector de l'excavació, Cèsar Carreras, s'han reunit en les últimes setmanes amb l'alcalde, Elies Nova, per analitzar els treballs que es realitzaran i les dates previstes d'aquesta nova campanya. Així, el programa de treballs arqueològics preveu tres fases: del 3 al 30 de maig es faran excavacions al Fòrum romà Iulia Libica, situat a l'entorn de l'església, al centre del poble; del 5 al 16 de juliol, els arqueòlegs es traslladaran a la part alta del puig del Castell, on faran sondejos amb l'objectiu de comprovar la possible existència i assentament d'un poblat ibericoceretà o d'unes estructures de l'època romana republicana. Finalment, a partir de la segona quinzena d'agost i durant el mes de setembre, els tècnics tornaran al jaciment el Fòrum per excavar-hi.

Aquesta campanya serà l'última prevista al pla quadriennal d'excavacions, iniciat el 2018, així que els seus responsables han previst la presentació, aquest mateix any, d'un nou projecte i un conveni entre l'Ajuntament de Llívia la Universtitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC). Els treballs també tenen la col·laboració de la Diputació de Girona i la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat-Servei d'Arqueologia. Pel que fa a la direcció tècnica, els treballs compten amb els arqueòlegs Cèsar Carreras i Jordi Guàrdia.

Fonts de l'Ajuntament han recordat que els inicis de les excavacions es remunten a l'any 1997, quan l'arqueòleg cerdà Jordi Campillo en va fer la primera descoberta. Ja llavors va constatar l'existència del jaciment a partir de les restes de parets i de ceràmica trobada d'època romana.