L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha organitzat una jornada de portes oberts al Museu del Sequer, un equipament municipal que explica la història d’un equipament que va ser clau el segle passat en les campanyes de reforestació dels Pirineus. La iniciativa s’emmarca en els actes de celebració del Dia Internacional dels Museus i permetrà a tothom qui ho vulgui conèixer una maquinària per assecar pinyes que va ser pràcticament única a tot l’Estat els anys cinquanta del segle XX. Per poder visitar el museu cal demanar una entrada a l’Ajuntament. Les visites es faran entre les deu del matí i les dotze del migdia i entre les quatre i les set de la tarda. Des del consistori han recordat la importància del sequer de pinyes de Bellver, del qual van sortir bona part de les llavors que van servir per fer les reforestacions als boscos de l’Estat en la segona meitat del segle passat. L’equipament conserva la maquinària original, la qual cosa l’identifica com un referent en la història industrial.