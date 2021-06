A partir del 21 de juny els trens de la línia R3 podran circular a 100 km/h pel túnel de Toses, recentment reformat, amb l'aixecament de la limitació temporal de velocitat que hi havia des de la seva reobertura. Segons informa Adif, això permetrà reduir cinc minuts el temps de viatge entre Planoles i Puigcerdà. La millora ha estat possible gràcies a les obres fetes per Adif al túnel amb un cost de 9,5 milions. Els treballs han permès reforçar l'estructura per evitar despreniments, s'ha millorat el drenatge i s'ha canviat la catenària per una de rígida en tota la seva longitud.

L’objectiu d’aquestes obres eren garantir l’estabilitat i durabilitat de l’estructura, la plena disponibilitat de la infraestructura, reduir les necessitats de manteniment i minimitzar la probabilitat d’incidències amb afectació al servei, segons informa Adif.

El servei de la línia es va restablir el 9 de maig després de deu mesos d'obres. Durant les dues setmanes següents els trens van circular amb un límit de velocitat de 30 km\/h. Després es va passar a 60 km\/h i a partir de la setmana vinent ja es podrà arribar als 100 km/h, la velocitat permesa abans de les obres. Abans de la covid-19, les estacions d’aquest trajecte donaven servei a una mitjana de 530 viatgers diaris. Hi circulen set trens per sentit en dia laborable.

Des de Renfe, s’ha potenciat l’ús d’aquests serveis per motius d’oci o familiars amb iniciatives com el TrenNatura, l’Skitren o la recent col·laboració que es durà a terme amb el Cerdanya Music Festival.