L’Ajuntament de Llívia ha anunciat l’establiment de converses amb l’estat per mirar de canviar de lloc el radar de velocitat que ha desfermat un moviment veïnal de rebuig arran d’una arribada massiva de sancions. L’equip de Govern ha informat als veïns que el mateix consistori, l’empresa gestora del servei i el Ministeri de Foment, sobre el qual ha recordat que és l’administració titular de la via, «estan mirant si hi ha la possibilitat de canviar l’emplaçament» del radar que hi ha a l’accés a Llívia pel costat de Puigcerdà.

Les converses impliquen tant l’Ajuntament com el ministeri de Foment i el Consorci Serveis de Recaptació Cerdanya Ripollès, al qual el mateix consistori li va delegar la gestió de les sancions del radar el mes d’abril. El Consorci és un ens depenent del Consell Comarcal de la Cerdanya i del del Ripollès. Una ubicació errònia del radar de control de velocitat és un dels arguments que ha fet el col·lectiu veïnal que ha impulsat els talls de carretera els dissabtes a la tarda per denunciar l’arribada en bloc d’unes 9.000 multes a la vila, segons les seves dades. En aquest sentit, els afectats qüestionen que el radar faci fotos en un tram que encara no és dins l’estricte nucli urbà de Llívia i que controli la velocitat dels vehicles que surten de la població, quan els conductors ja es troben en un entorn de carretera. No obstant això, els concentrats, que ja han tallat el trànsit dos dissabtes, reclamen la supressió del radar i la seva substitució per altres mitjans de control com ara bandes rugoses o semàfors, els quals no tenen vessant recaptatori.

Més fotos a l’altre costat

L’anunci per part de l’Ajuntament de l’establiment de converses amb el Consorci i el ministeri de Foment s’ha produït en paral·lel a la intal·lació, aquesta setmana, d’un nou radar de control de velocitat al poble.

En aquesta ocasió l’aparell ha quedat posat a l’accés al nucli urbà per l’accés de Gorguja i Estavar, al costat oposat de Puigcerdà. Els tècnics han instal·lat el nou aparell un centenar de metres a l’interior de la xarxa urbana de carrers i habitatges.