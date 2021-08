Un grup d’aficionats a la muntanya de l’Alta Cerdanya s’ha proposat recuperar l’antiga estació d’esquí de Puigmal, tancada des de l’any 2013, perquè les pèrdues econòmiques que generava la feia inviable a la seva propietat, el municipi d’Er. Després d’un intent fallit l’any 2019 per part d’una empresa de material d’esquí per refundar l’estació com un complex d’activitats de natura oberta tot l’any, ara una nova proposta intentarà, ja aquest hivern, recuperar l’oferta d’esquí en una estació que és a poc més de mitja hora de Puigcerdà.

El nou projecte, amb el nom Puigmal 2900, pretén crear una oferta d’esquí i activitats de natura respectuosa amb el medi ambient. Els seus impulsors han explicat que «proposem una transformació completa del lloc a mitjà termini amb la rehabilitació de determinats remuntadors i el desmantellament dels remuntadors no utilitzats per tal de reduir la petjada humana en aquest ecosistema». Igualment, han apuntat que «tenim previst oferir un espai per descobrir la geologia, la fauna i la flora locals, així com bones pràctiques pel que fa al medi ambient i la biodiversitat de les muntanyes».

Per tirar endavant el projecte, els seus responsables han llançat una campanya de captació de socis, i per mil euros es pot participar en la iniciativa. Els impulsors del projecte han fixat la inversió necessària en 1,5 milions d’euros, segons han apuntat al portal especialitzat Montagne Leaders.