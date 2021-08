El mandat municipal a Llívia ha fet un gir de 180 graus. La majoria còmode que tenia Llívia Futur amb l’alcalde, Elies Nova, al capdavant és ja cosa del passat. La dimissió de dos regidors el grup de govern i la renúncia també d’un regidor de l’oposició ha configurat un tercer sector al plenari municipal amb els edils no adscrits situant les votacions en un potencial triple empat a tres. Davant aquesta situació, el grup de Junts per Llívia a l’oposició ha llançat ja una invitació al regidor dimissionari Roger Alsina a donar-los suport en una moció de censura a l’alcalde i li han garantit els seus tres vots per rellevar-lo.

En el transcurs d’un ple extraordinari celebrat aquest dilluns, Alsina va contestar immediatament l’oferiment de Junts i va refusar per ara canviar el govern municipal. En aquest sentit, el regidor no adscrit va avançar que la seva intenció i la d’Elena Folch, l’altra membre del govern que ha dimitit, és debatre cada punt de l’ordre del dia que vulgui portar Elies Nova al ple per consensuar-lo o refusar-lo, de manera que l’Ajuntament encetarà un període de dos anys amb un govern sense majoria i l’obligació de pactar els dos vots que li falten ara per tenir majoria.

En nom de Junts per Llívia, el regidor Jordi Casas va argumentar que «des del nostre grup creiem que donades les dimissions al grup de govern i donada la nova correlació de forces, creiem que hi ha d’haver un canvi de govern; i és per això que donarem suport a una possible moció de censura que sigui presentada pel regidor sortint del govern, Roger Alsina, que tindrà tots els vots de Junts per Llívia perquè sigui investit alcalde». Casas va apuntar que «creiem que aquesta és la única opció per conduir aquest canvi que tant necessita Llívia». Per la seva banda, Alsina va apuntar que «agraeixo el vostre suport però de moment no es contempla aquesta possibilitat». Alsina, que va assegurar parlar en nom dels tres regidors no adscrits, va apuntar que «preferim mantenir-nos a part i de moment seguirem així». El regidor hi va afegir que, de cara al futur a llarg termini, «fa pinta» que mantindran la posició neutral a la sala de plens sense, doncs, propiciar un canvi de govern. El regidor va emfatitzar que els acords dependran de la valoració personal que en facin els regidors no adscrits sense estar sota el paraigües de cap formació política.

L’alcalde Elies Nova va qüestionar que Junts proposés una moció de censura en el ple extraordinari i va convidar l’oposició a llegir-se la normativa legal i presentar-la amb la documentació adient. L’alcalde va agrair el treball fet pels dos regidors que li han plegat, especialment en les setmanes de preparació de la temporada d’estiu, i va avançar que de moment els tres regidors al govern que queden s’han repartit les tasques d’Esports i de Cultura, Turisme i Festes que ostentaven Alsina i Folch fins ara. En les pròximes setmanes l’alcalde anunciarà la composició definitiva del nou cartipàs municipal.

En el transcurs del ple va tornar va resorgir el debat sobre la idoneïtat de la instal·lació del radar de velocitat que ha generat el malestar a la població. El grup de l’oposició va acusar el govern de portar al ple una votació sense que els seus propis membres ho sabessin exactament. Nova va recordar que calia posar una solució a l’excés de velocitat dels conductors.