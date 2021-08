El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha anunciat la finalització del projecte de senyalització de la xarxa de camins de la zona est del projecte Camina Pirineus. Tant és així que «després de mesos de treball per a la selecció dels millors camins que uneixen els diversos nuclis de població de la zona est de l’Alt Urgell, així com el seu desbrossament i la seva senyalització, ha arribat el moment de donar aquesta zona per finalitzada i de posar-la a disposició dels senderistes per gaudir d’aquest exquisit entramat de senders», segons han remarcat els responsables del projecte. La selecció dels camins s’ha fixat en funció de la titularitat pública i el pas pel major nombre possible de punts d’interès naturals i patrimonials. El recorregut passa per equipaments com ara el Parc Temàtic els Moixons de la Vansa i Fórnols o l’església de Sant Martí de Tost de Ribera d’Urgellet. Aquesta part de la xarxa inclou els municipis de Josa i Tuixent, Cava, Alàs i Cerc, Arsèguel, la Seu, Ribera d’Urgellet i la Vansa i Fórnols.