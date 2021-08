L’Ajuntament de Puigcerdà ha decidit demanar ajudes tant a la Diputació de Girona com a la Generalitat per afrontar el conjunt de desperfectes que van ocasionar al municipi els temporals del mes de juny i juliol, entre els quals l’esclafit que va recórrer la vall la nit del diumenge 11 de juliol. Entre les actuacions, el consistori hi ha inclòs la pavimentació per complet del carrer de les Beates, un dels vials estrets del centre que comunica la plaça de Santa Maria amb la part baixa del puig.

L’equip de govern ha preparat un projecte de substitució del ferm del carrer de les Beates i l’ha pressupostat en 200.000 euros. Les obres han esdevingut urgents després de l’episodi de pluges i ventades de final de la primavera i inici de l’estiu. Amb tot, aquest vial secundari del centre ja estava molt malmès i necessitava fer-hiuna intervenció, segons han apuntat l’Ajuntament. Per assumir aquestes noves despeses no previstes inicialment en el pressupost, el consistori concorrerà a línies de subvenció, com ara una que hi ha de la Diputació de Girona de 50.000 euros ja prevista per pagar desperfectes ocasionats per la climatologia.

La previsió de l’equip de govern és activar les obres de seguida independentment de la temporada turística d’estiu, ja que, d’una banda, es tracta d’actuacions urgents i, de l’altra, no afectarien la xarxa viària principal del poble. Les ajudes també serviran per arranjar desperfectes puntuals a la resta del municipi.