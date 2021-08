La comunitat científica, tecnològica i industrial del sector de l’energia de l’Estat francès s’ha reunit a la Cerdanya per analitzar el present i el futur de l’energia solar. A l’entorn de tres grans instal·lacions solars de l’Alta Cerdanya –el forn d’Odeillo, la central Thémis de Targasona i la més recent planta de plaques de Llo–, la Federació de Recerca sobre l’Energia Solar de l’Estat francès (Fedesol) ha convocat a la vall les Jornades Nacionals de l’Energia Solar (JNES). L’esdeveniment se celebrarà entre els dies 25 i 27 d’agost a Odeillo i Targasona.

Les jornades, que arriben a la setena edició, reuniran a la Cerdanya més d’un centenar d’especialistes i investigadors del camp de l’energia solar en debats que analitzaran la seva repercussió i el potencial d’aquest recurs des dels àmbits energètic, econòmic, tecnològic i ecològic. Entre els centres de debat hi haurà els reptes pel que fa a l’emmagatzematge de l’energia elèctrica i la termodinàmica, així com la calor industrial, així com la manera més òptima d’abastir les ciutats amb aquesta energia neta i renovable, segons han explicat els organitzadors. Les jornades s’adrecen a estudiants de doctorat, investigadors, enginyers, líders empresarials, caps de clústers de competitivitat i altres entitats del sector. Gràcies a l’elevada insolació de què gaudeix, l’energia solar es postula a la Cerdanya, també al costat sud de la frontera, com un entorn ideal per a la promoció de l’energia solar per a edificis públics i privats.