La Cerdanya ha iniciat aquest dilluns un curs escolar que ha evidenciat una estabilització i fins i tot un cert retrocés del número d’alumnes respecte l’any passat pel retorn a la ciutat d’algunes famílies que durant l’any 2020 van decidir instal·lar-se a la comarca després dels confinaments. No obstant això, es tracta de variacions lleus d’unes xifres molt semblants a les del curs passat, amb l’escola Alfons I de Puigcerdà amb 304 alumnes i l’Institut Pere Borrell, amb 725 estudiants a l’espera d’inscriure els de primer dels cicles formatius de Cuina i Administració, com a principals centres de referència. El factor transcendental en aquest nou curs per la Cerdanya, l’Alt Urgell i la resta del Pirineu és l’entrada en funcionament dels nous estudis universitaris d’Educació Física a la Seu.

A les escoles petites de la resta de la comarca el curs s’ha iniciat amb pocs canvis en l’alumnat. Així, per exemple, Llums del Nord de Puigcerdà ha obert el curs amb 199 alumnes, set menys que l’any passat;la de Bolvir amb 39, xifra que suposa un descens de quatre alumnes; Llívia ho ha fet amb 88 alumnes, és a dir cinc menys que l’any passat i Ger, en canvi, ha obert el curs amb 91 alumnes, sis més que el curs anterior. En la mateixa línia, Bellver ha inicait el curs amb 146 estudiants, quatre menys que el curs passat; Martinet ho ha fet amb set, tres menys; Prullans amb 18, dos menys; Lles amb 20, cinc menys que els 25 del boom d'inscripcions de l'any passat; Prats amb 34, un menys; i Montellà amb 43, un menys que el curs 20-21.

Des del departament d'Ensenyament han confirmat que en el nou curs acadèmic s'han registrat algunes baixes de famílies que han marxat de la Cerdanya. De totes maneres, el recompte final d'alumnes a la comarca no es podrà tancar fins a final de mes perquè, tal com passa també cada any, moltes famílies locals que durant el mes d'agost no van poder fer vacances, allarguen fins ben entrat el mes de setembre els seus viatges amb els fills, sobretot si són petits.

El curs també s’ha activat amb la posada en marxa de les línies de transport escolar que porten els estudiants tant a Puigcerdà com la Seu d’Urgell. Les que gestiona el Consell Comarcal de Cerdanya són onze i recorren les carreteres des de Bellver i Llívia fins a Puigcerdà i les que gestiona el Consell Comarcal de l’Alt Urgell són dues des de la Cerdanya recollint els alumnes des de Prullans i Lles per portar-los a la Seu d’Urgell.

Per un atre costat, el primer curs d’INEFC Pirineus s’iniciarà aquesta setmana amb un grup de 40 alumnes a la Seu d’Urgell en un centre que queda adscrit a la Universitat de Lleida. Segons han explicat els responsables de l’Institut Nacional d’Educació Física, el nou centre de la Seu «oferirà un nou grau pioner a tot l’Estat i a Europa que ha despertat molt d’interès entre els i les estudiants que al juny es van preinscriure per iniciar els estudis universitaris». Tant és així que el centre va rebre 567 sol·licituds per a les 40 places. Els alumnes comencen aquest dimarts els estudis del grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) especialitzat en esports de muntanya i riu. El nou centre d’estudis universitaris al Pirineu presentarà oficialment l’inici de curs aquest dimecres en un acte públic amb l’assistència de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà.