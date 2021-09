Els ajuntaments de tota la vall representats al Consell Comarcal, per part de la Baixa Cerdanya, i de la Comunitat de Comunes, per part de l’Alta, han signat aquest diumenge un conveni per crear i difondre conjuntament un itinerari ciclista transfronterer per bicicletes de muntanya.

La intenció dels alcaldes, reunits a Vallcebollera en el marc de la Diada de Cerdanya, és traspassar ara la feina als tècnics dels dos organismes per tal que el circuit sigui una realitat i es pugui estrenar durant el primer semestre del 2022. El president del Consell, Isidre Chia, ha explicat que de moment el circuit passarà pels pobles a tocar de la frontera com ara Guils i Puigcerdà, i que per a un futur pròxim l’allargaran cap a Isòvoli Bellver. Aquest nou producte esportiu i turístic esdevindrà un dels primers que promocionaran de manera conjunta als dos costats de la frontera, una fita llargament lluitada pels gestors turístics.

En la trobada els alcaldes també van acordar potenciar la promoció dels productes agroalimentaris de cada municipi a través de les xarxes socials de cada ajuntament. Alhora el Consell i la Comunitat de Comunes s’han marcat com a objectiu organitzar fires específiques de productes agroalimentaris de la Cerdanya també als dos costats de la frontera.

Els representants locals van aprovar que l’edició de l’any que ve de la Diada de Cerdanya se celebri a Bolvir.