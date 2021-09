L’Ajuntament de la Seu ha programat la conferència «90 anys del sufragi femení a casa nostra», que anirà a càrrec de Susana Tavera García, doctora en Història Contemporània i catedràtica emèrita de la Universitat de Barcelona. La xerrada es farà el divendres dia 1 d’octubre a les dotze del migdia en el marc de la Festa de la Gent Gran de la capital alturgellenca. Segons ha explicat el mateix Ajuntament, la conferència, que es farà a la sala Sant Domènec, inclourà una taula de debat on hi prendran part la primera presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Dolors Majoral; la primera dona tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Lorena Dolcet; la Síndica Municipal de Greuges de la Seu, Anna Martí; la historiadora local Sol Gasch; i el graduat en Història i Màster en Història Contemporània i Món Actual per la Universitat de Barcelona i membre de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, Pau Chica.