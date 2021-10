Puigcerdà i la Cerdanya ja tenen fotografies de la dècada dels anys cinquanta, una època de la qual hi ha poca documentació gràfica comparada amb d’altres. Un veí de Castellar del Vallès, Albert Antonell, que va fer l’antic servei militar a Puigcerdà ha fet donació a l’Arxiu Comarcal de Cerdanya d’una col·lecció particular de negatius de l’any que hi va estar destinat.

La donació consta de 860 negatius amb imatges de Puigcerdà i l’entorn natural de la Cerdanya dels anys 1958 i 1959. La directora de l’Arxiu, Erola Simon, ha valorat molt satisfactòriament la donació perquè d’aquesta època hi ha imatges, per exemple del fons Bosom, que són majoritàriament de muntanya, animals i esglésies. En aquesta nova col·lecció de l’Arxiu hi ha, a primer cop d’ull, imatges de la vida a la caserna del Passeig, les activitats dels militars com ara les maniobres que feien a l’entorn de la vila i de les estones que passaven a la vila en el temps lliure, de manera que el buidatge pot aportar dades de la vida social a la capital cerdana tant dels soldats com de la seva interacció amb els puigcerdanesos.

Ara l’Arxiu Comarcal analitzarà el contingut dels negatius, els catalogarà i els digitalitzarà per a la consulta oberta en el marc de la seva tasca de conservació i difusió dels fons documentals de la vall.

Albert Antonell va aprofitar l’estada a l’antiga caserna de Puigcerdà per practicar les aficions de la fotografia i l’excursionisme.