L’Audiència de Lleida ha condemnat a 21 anys i 11 mesos de presó un veí de la Seu d’Urgell per pornografia infantil i abús de menors. Una de les víctimes va explicar al judici que, quan tenia 14 anys, l’home li va pagar durant més d’un any un total de 16.000 euros per «fer de tot». La Sala ha donat credibilitat a aquest testimoni i també considera provat que tant ell com un altre noi de 16 anys li van enviar imatges sexuals explícites perquè l’acusat els les demanava sota amenaça. L’Audiència també imposa a l’home 8 anys de llibertat vigilada quan surti de la presó i l’inhabilita per treballar en qualsevol feina que impliqui el contacte regular amb menors durant 26 anys.

L’acusat, al judici, va reconèixer que els nois li enviaven imatges sexuals però va dir que eren ells els que les hi enviaven. També va declarar que va pagar a un dels nois 5.000 euros en total però que «pensava que no feia res de dolent i que no era tan greu». «Ell necessitava diners i m’enviava imatges però moltes ni les mirava perquè em feia cosa», va declarar l’acusat. «Com que no hi havia ni violència, ni amenaces ni res, no pensava que la cosa fos tan greu», va dir. El noi, en canvi, va declarar que era l’acusat qui li demanava fotografies i vídeos sexuals i que en diverses ocasions van mantenir relacions sexuals en persona. «Una vegada em va pagar 2.500 euros de cop», va explicar, i en total calcula que l’acusat li va pagar fins a 16.000 euros en poc més d’un any, fins que el van detenir el març de 2020. A més, els Mossos van trobar 700 imatges de menors en actes sexuals explícits a l’acusat.