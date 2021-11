La Seu d’Urgell ha celebrat durant dos dies el 28è Congrés de Fires de Catalunya, durant el qual l’entitat ha anunciat que per a l’any que ve ja hi ha preparades 411 fires arreu del país. Aquesta xifra convertirà l’any en la penúltima passa abans de la normalitat pel que fa a la celebració d’esdeveniments comercials. En aquesta línia, la presidenta de la Federació de Fires de Catalunya, Coralí Cunyat, ha explicat que «Hem tingut un any i mig de pandèmia molt dur, amb l’activitat firal aturada, prohibida... ha estat molt difícil per al nostre sector. L’any 2019 les fires catalanes van generar un impacte total de 7.000 milions d’euros amb la generació de treball de 55.000 llocs de treball directes i indirectes. I totes les fires, més grans o més petites, generen impacte econòmic en la destinació on se celebren. Totes les fires són importants... El 2022 serà l’any de recuperació i el 2023, l’any de la normalització».