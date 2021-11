Les estacions d’esquí de la Cerdanya valoren positivament l’estrena de la nova temporada d’hivern en el primer cap de setmana amb les pistes obertes. Masella, que va ser la primera d’obrir a Catalunya divendres, juntament amb Port Ainé, ha acollit durant els darrers tres dies més de 6.000 esquiadors. En el cas de La Molina, destaquen les bones condicions de la neu que han fet que l’estació d’Alp hagi pogut obrir amb el 40% de l’estació disponible, xifra que en altres inicis de temporada no havia pogut assolir.

L’estació de Masella apunta que la bona resposta dels equiadors en l’estrena de la temporada ha estat «per les bones condicions de la neu després de les nevades d’aquesta setmana, que ens han deixat més de 50 cm a cota alta», i també «per les ganes d’esquiar, després que la darrera temporada fos anòmala a causa de la covid-19, amb molts esquiadors fidels a l’estació que no practicaven el seu esport preferit des de la temporada 2019-2020». L’estació ha tingut durant el cap de setmana gruixos d’entre 20 i 50 cm de neu pols i un total de 21 pistes obertes amb el 100% del desnivell esquiable disponible.

La Molina, per la seva banda, també va assegurar estar satisfeta amb l’estrena d’aquesta temporada i molt optimista de cara a la seva evolució. «La gent té moltes ganes d’esquiar després de la pandèmia», apunten fonts de l’estació cerdana. En aquest sentit, destaquen que dissabte, el dia de l’obertura de l’estació, «va ser fantàstic». Hi havia el 40% de l’estació oberta i entre 20 i 40 cm de neu pols. Ahir, però, hi va haver més vent i això va fer que no es pogués obrir la zona alta del Torrent Negre, però es va compensar amb més domini esquiable a la zona baixa. «Hi ha hagut anys que per aquestes dates no teníem obertes la quantitat de pistes que hem tingut aquest cap de setmana, per tant estem molt contents», afirmen fonts de l’estació.

«Començar d’aquesta manera és ideal. Hem començat amb el 40% de l’estació, amb un mantell blanc a tota l’estació. Tenim moltes ganes de fer una temporada bona. Jo et diria que ha sigut un bon inici».

Amb l’estrena de la temporada realitzada amb nota, les dues estacions ja tenen la mirada fixada en el pont de la Puríssima. Masella apunta que «dia rere dia anem obrint més pistes i sectors», i afirma que l’objectiu és tenir el màxim de quilòmetres oberts de cara al pont. En aquest sentit, la previsió és que el proper divendres s’obrin els tres remuntadors TGV, Jumbo Tosa i Pia Express. «D’aquesta manera, a la pràctica, representarà l’obertura gairebé de tots els sectors del domini esquiable», assenyalen.

En el cas de La Molina, asseguren que estan aprofitant les baixes temperatures per treballar molt en la producció de neu amb l’objectiu també de tenir el màxim de pistes obertes de cara al pont de la Puríssima, que comença el proper cap de setmana.

Per la seva banda, el Port del Comte, que encara no ha engegat la temporada, ha anunciat la seva obertura el proper cap de setmana, també pel pont.