L’Ajuntament de Barcelona ha concedit la medalla d’honor de la ciutat a la bellverenca Magda Juvé, veïna de Sant Andreu, en reconeixement per la seva lluita en favor dels drets socials i, especialment, dels de les dones.

En el marc de la commemoració del Dia contra la Violència de Gènere celebrat el mes passat, el mateix Ajuntament de Barcelona va publicar una entrevista a Juvé en els seus mitjans digitals. Així, segons va explicar el consistori barceloní, Magda Juvé Escriu va néixer el 16 de maig de 1943 a Bellver de Cerdanya. Als vint anys es va traslladar a viure a Barcelona, al barri de l’Eixample, i als vint-i-cinc va començar a estudiar Història de l’Art. Uns anys després, ja casada, es va traslladar a Sant Andreu de Palomar, un barri que la va enamorar i on segueix vivint avui en dia.

En aquest barri, la bellverenca va iniciar la trajectòria com a activista social que li ha merescut la distinció del consistori: després d’anys assistint a diverses iniciatives pels drets de les dones, es va integrar en l’associacionisme del districte de Sant Andreu de la mà de Maria Teresa de Blas, qui va ser fundadora de l’associació de dones Pal·las Atenea, una entitat dedicada a les dones, que va començar amb una taula rodona. Simultàniament, es va implicar amb l’entitat Mirada de Dona gràcies a la seva amistat amb Margarita Riera. Anys després, Maria Teresa de Blas va marxar a viure fora de Barcelona, la qual cosa va comportar que Pal·las Atenea quedés una mica desactivada, i va ser aquest el moment en què Juvé es va posar al capdavant. Des de llavors, l’entitat ha treballat per visibilitzar la figura de les dones en diferents espais de l’esfera pública i per lluitar contra la violència de gènere.

La veïna de Barcelona filla de la Cerdanya explica que guanyar la medalla d’honor de la ciutat fa que pensi que realment el premi ja l’ha rebut amb tot el que han fet en l’associació durant els darrers anys, amb el seu aprenentatge i el fet d’haver pogut gaudir tant. Després de tants anys d’activisme als diferents barris del districte, Magda Juvé afirma que la lluita feminista ha de seguir endavant i la reivindica amb una mirada global, fent encabir les dones d’arreu del món i les seves necessitats.

Felicitacions cerdanes

L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha felicitat públicament Magda Juvé a través de les xarxes socials i ha adjuntat la nota de l’Ajuntament barceloní. Arran d’aquesta publicació, nombrosos veïns de Bellver han felicitat Juvé i n’han emfatitzat els records d’infantesa i joventut, quan la premiada encara vivia a la comarca de la Cerdanya.