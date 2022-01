La Seu d’Urgell ha tancat aquest dijous a la tarda la temporada de representacions d’El Rescat dels Minairons amb una nova reclamació d’un teatre municipal. Els actors amateurs que escenifiquen una història de Nadal ambientada a la capital alt-urgellenca van acomiadar el públic desplegant una pancarta en què reclamen un teatre municipal.

La demanda s’ha fet en les quatre temporades que s’ha escenificat, ja sigui a la sala la Immaculada com en les tres últimes al teatre del col·legi La Salle. A l’obra hi han pres part els actors de l’Escola de Teatre de la Seu, així com membres d’altres entitats de la ciutat, com ara el Taller Claror, el grup social Picot, el Centre Obert i el Servei de Rehabilitació Comunitària. Les representacions, amb més d’un centenar d’actors, tècnics i ajudants, han esgotat les entrades.