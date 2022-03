El president de l'Aragó, Javier Lambán, ha reclamat aquest dimecres que les proves d'esquí alpí es disputin al pirineu aragonès en comptes de la Molina-Masella, tal com està previst en l'acord tècnic sobre el repartiment de disciplines de la candidatura per als Jocs d'hivern 2030. Lambán ja va avançar ahir que no firmaria aquest acord avalat pel Comitè Olímpic Espanyol (COE) i el Govern, i que presentarà una proposta alternativa sobre el repartiment de les proves. "Les estacions aragoneses reuneixen els mateixos requisits que les catalanes per fer la prova reina que és l'esquí alpí. Situar l'esquí alpí a Catalunya no és una decisió tècnica, és política", ha insistit Lambán en declaracions als periodistes.

Segons "l'acord tècnic", Catalunya es quedaria amb l'esquí alpí, que inclou descens i eslàlom (La Molina-Masella), snowboard i freestyle (Baqueira Beret) i l'esquí de muntanya que apunta a Boí Taül, tot i que no s'ha pres una decisió definitiva. I a l'Aragó tindrien lloc les modalitats de biatló i esquí de fons (Candancú). Precisament, Lambán es queixa que només una estació del pirineu aragonès acolliria proves dels Jocs d'hivern per al 2030. D'altra banda, les proves relacionades amb el gel també quedarien repartides. L'hoquei gel es disputaria a Barcelona, segurament al Palau Sant Jordi. I Saragossa acolliria el patinatge artístic mentre que el cúrling es faria des de Jaca.