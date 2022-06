L’Oficina de Turisme de Cerdanya i el Bisbat d’Urgell han decidit crear una tercera ruta centrada en les esglésies de la vall per complementar les dues que van crear l’any 2019 que han resultat un dels grans èxits de visitants en els últimes temporades turístiques. La nova proposta porta per nom Ruta de les portalades i farà especial èmfasi en les millors portes i façanes del romànic cerdà.

L’any 2019 el Consell Comarcal de Cerdanya i el Bisbat d’Urgell van signar un acord que sota l’objectiu de «posar en valor i la difusió de les esglésies de Cerdanya com a espais d’espiritualitat i de cultura» va establir el projecte ‘Les claus de les esglésies de la Cerdanya’. El projecte se centrava en dues rutes, una per la Solana visitant les esglésies de Santa Cecília de Bolvir, Sant Climent de Talltorta; Santa Maria d’All i Santa Maria de Quadres i una per la Baga passant per Santa Maria de Talló, Sant Julià de Pedra, Sant Joan baptista de Riu de Cerdanya i Sant Pere d’Olopte. En l'arrencada el programa es va tancar amb uns 250 visitants anuals. L’èxit de les rutes radica en la possibilitat d’entrar als temples i visitar-los amb el guiatge d’una persona experta en el patrimoni local. Ara, la nova Ruta de les portalades que Consell i Bisbat han presentat davant d’una de les esglésies protagonista, permetrà la visita de Sant Esteve de Guils de Cerdanya, Santa Eugènia de Saga, Sant Climent de Grèixer i Sant Pere d’Olopte. Aquestes esglésies han estat seleccionades per la qualitat de les seves portalades, presentant elements escultòrics o de relleus remarcables.

En la presentació, el president del Consell Comarcal, Isidre Chia, ha emfatitzat que el projecte s’ha pogut tirar endavant gràcies a un projecte subvencionat pels europeus Feder del 2018. Chia ha remarcat que les rutes posen en valor el patrimoni de la Cerdanya i serveix per diversificar el turisme, basar-lo en la cultura de la vall i, alhora, que els cerdans també tinguin accés a les esglésies. Per la seva banda, la guia de patrimoni Pilar Alaez ha explicat que les visites, actives ja aquest estiu, duraran unes dues hores i mitja i es complementaran amb imatges antigues de les esglésies.