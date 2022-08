El Museu de Llívia organitza el cicle Llocs de memòria de la salut a la Cerdanya. Es tracta d’una jornada que es desenvoluparà demà dijous 18, de les 19 a les 21 hores, a la sala d’actes del museu.

El cicle està dissenyat a partir de ponències on s’aniran tractant temes relacionats amb la farmàcia, especialment dedicades al patrimoni farmacèutic de la Cerdanya. La durada de les ponències serà d’entre 15 i 30 minuts.

Joaquim Maria Puigvert i Solà, director de la Càtedra Martí Casals, obrirà la jornada amb Professionals liberals de la salut a Catalunya entre el segle XIX i XX, donant context. D’altra banda, l’investigador Arnau Mayans i la directora de l’Arxiu Comarcal de Cerdanya Erola Simon realitzaran dues ponències dedicades a Josep Maria Martí Terrada.

En una segona part de la jornada, el director del Museu de Llívia, Gerard Cunill, dedicarà la seva exposició per parlar de la història del patrimoni farmacèutic. L’historiador Lluís Coromina, ho farà del Museu de Llívia, com un espai de memòria farmacèutica. Per acabar, Josep Roig García, doctor en Història, metge i ex cap del servei de cirurgia i exdirector mèdic de l’Hospital de Cerdanya, moderarà i clourà la jornada.

La jornada és gratuïta i s’emetrà en directe al canal de youtube del Museu. Es tracta d’una rèplica de les Jornades internacionals Llocs de memòria, identitats professionals i salut, celebrades a Sant Feliu de Guíxols l’any 2019.