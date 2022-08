El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha inaugurat aquest migdia la nova llar d’infants Els Esquirolets de Llívia. El president de l’ens territorial ha estat acompanyat per l’alcalde del municipi, Elies Nova, i el vicepresident primer de la Diputació de Girona i alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira. L’acte ha comptat, també, amb la presència dels responsables de la comunitat educativa del centre escolar de Llívia.

La llar d'infants Els Esquirolets de Llívia és un equipament modern, posat en funcionament el mes de gener de l'any 2021. Té una capacitat per a 36 escolars repartits en aules de P0 (vuit alumnes), P1 (tretze alumnes) i P2 (quinze alumnes). Disposa de tres aules espaioses, una sala polivalent, un vestidor, un espai on hi ha el vestidor per als petits, la recepció, la cuina, els lavabos i el despatx. També té els electrodomèstics necessaris com ara rentavaixelles, rentadora i assecadora. A banda, compta amb un espai exterior de més de 200 metres quadrats; un pati amb gespa artificial una part del qual és a sota cobert per quan plou.

El cost de la nova llar d’infants ha estat de 430.000 euros, 90.000 dels quals han estat aportats per la Diputació de Girona i la resta per l’Ajuntament de Llívia. El servei de llar d’infants té per aquest curs 22/23 (que s’inicia el 12 de setembre) totes les places cobertes.

En el torn de parlaments, Noguer ha volgut recordar que les diputacions són “l’ajuntament dels ajuntaments” i que la institució que presideix ha d’estar al costat dels alcaldes, ja que són els qui saben de les necessitats dels municipis on governen. Nova, per la seva banda, ha manifestat la seva satisfacció per l’obra realitzada i ha fet públic l’agraïment de Llívia pel suport rebut de la Diputació de Girona, que ha permès construir el nou equipament escolar.

Lliurament del projecte del consultori

Després de la inauguració de la llar d’infants, l’equip de govern de l’Ajuntament de Llívia ha aprofitat la visita per a lliurar al president de la Diputació el projecte del nou consultori mèdic, que s’instal·larà a un dels extrems del pavelló municipal, al costat de l’oficina de Correus. Noguer, acompanyat de les autoritats, ha comprovat in situ el nou emplaçament del consultori, que és a tocar de la llar d’infants.

El nou espai mèdic s'habilitarà en una de les sales superiors del poliesportiu, ocupant l'espai que en l'actualitat s'utilitza com a gimnàs. El consultori tindrà 166 metres quadrats —l'actual, del carrer de Raval, té 52 metres quadrats— que permetran distribuir-hi 4 sales (metge, infermera, sala de cures i sala per a visites especialistes). A banda hi haurà sala de metges, més el vestíbul, recepció, vestidor i els lavabos, com la resta dels equipaments i espais necessaris.

El personal, el metge i la infermera, serà gestionat per la Fundació Hospital de Puigcerdà. El servei també comptarà amb una tècnica de suport de cures i administració que anirà a càrrec de l'Ajuntament de Llívia. El servei serà obert cinc dies a la setmana, de dilluns a divendres.