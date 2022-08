Guils de Cerdanya té una nova agrupació. El 30 de maig es va constituir formalment Puigpedrós, Associació cultural i esportiva del Municipi de Guils de Cerdanya, que ha tingut una «bona acollida entre la gent del municipi», segons detallen en una nota de premsa. «Som una entitat sense ànim de lucre, legalment constituïda, i que té entre els seus objectius el de promoure activitats culturals, artístiques, esportives i lúdiques», relata el comunicat.

Es tracta d’un grup que, fins al moment, ha organitzat la recollida de la flama del Canigó, la revetlla de St. Joan, una sortida per a descobrir ocells, una sortida en BTT/e-bike, un concurs a Instagram de fotografies del municipi, una excursió al Puigpedrós, un curset de sardanes i la presentació del llibre de Marc Pinsach, entre altres activitats. Totes les activitats han estat gratuïtes i obertes a tothom: «Aquesta és la nostra voluntat com a Associació», diuen en la seva nota.

Petició a l’Ajuntament

«Els nostres recursos són limitats», afegeix el comunicat, per la qual cosa s’ha posat en contacte amb l’equip de govern per poder disposar del seu suport «en diferents àmbits». Segons diuen, van demanar reunió per presentar-los l’associació i establir les bases d’una col·laboració mitjançant una instància presentada el 4 de juliol i avui dia encara no tenen resposta. «Tot i haver reiterat en persona a l’alcalde la nostra voluntat de reunir-nos, la resposta ha estat que no disposa de temps per fer-ho», afegeixen.

Critiquen que se’ls ha negat la cessió dels locals socials de manera gratuïta. Tanmateix, no han rebut resposta a la majoria de consultes, per citar alguns exemples.

També lamenten que l’ajuntament no col·labora en la cessió d’un fons bibliogràfic d’uns 6000 llibres que la família Constans té en dos despatxos a Barcelona i volien fer arribar a la població. Detallen que van entrar una instància a l’Ajuntament el dia 20 de juny perquè es fessin càrrec del transport i cedissin un local a l’espera d’un espai definitiu. Asseguren que encara no tenen resposta, i detallen que tenen poc temps per trobar una solució.

«Lamentem profundament les situacions que hem estat vivint fins ara i esperem un canvi d’actitud. Considerem que qualsevol iniciativa destinada a promoure activitat s culturals i esportives en un municipi han de ser ben rebudes i recolzades per part de l’Ajuntament. La cultura és de tots i els equipaments municipals són de tots. Esperem que aquesta situació canviï aviat i tinguem el suport que creiem que la nostra associació es mereix.», clou el comunicat.