L’Ajuntament de Puigcerdà ha reservat una partida de 40.000 euros per contractar una empresa que desmantelli l’abocador que s’ha anat generant en uns terrenys públics a tocar del límit de la Tor de Querol amb l’acumulació de deixalles resultants de la gestió municipal. El consistori ha inclòs l’actuació en el paquet de projectes a licitar en aquest tram final de mandat en espera de poder deixar net el terreny en els pròxims mesos.

L’abocador s’ha anat omplint en els últims anys de restes d’obres, mobiliari urbà i altres deixalles derivades del manteniment de la vila. Ja el mes d’abril de l’any passat el grup municipal d’ERC a l’Ajuntament va denunciar la persistència d’aquest entorn de brossa descontrolat i va instar el consistori a netejar-lo. Per la seva banda, l’equip de govern va iniciar els tràmits per fer-ho i el volum de l’operació l’ha derivat en un procés de contractació per licitació pública. En aquest sentit, l’alcalde, Albert Piñeira, ha argumentat que la neteja la farà, doncs, una empresa tercera amb aquests 40.000 euros de pressupost en una primera fase, després de la qual l’Ajuntament procedirà a completar la restauració dels terrenys. En l’últim ple municipal el grup d’ERC ha reiterat la demanda de neteja de l’espai, davant de la qual l’equip de govern ha estat d’acord que s’ha de recuperar els terrenys i evitar la contaminació. S’ha mostrat confiat que la licitació permetrà activar el procés definitiu de buidatge i neteja.