El candidat de Ciutadans: «Apostem per les empreses 4.0 i la innovació»

El candidat de Ciutadans: «Apostem per les empreses 4.0 i la innovació»

El candidat de Ciutadans, Andrés Rojo aposta per una ciutat capaç d'atreure empreses 4.0, les que van al cap davant de la digitalitació i la innovació tecnològica. Així ho ha explicat aquest divendres en la darrera de les entrevista que Regió7 ha fet en directe als alcaldables de Manresa (a excepció de Vox, que va declinar la proposta). Rojo també ha dit que tot el seu programa gira al voltant de les persones.

El polític taronja ha començat parlant del pla econòmic que proposa el seu partit: «Ara hi ha un model esgotat, el bo ha de generar superàvit» per donar suport a les empreses. Com a font d'ingressos, Rojo proposa vendre sòl industrial.

En política d'habitatges i benestar, el de Ciutadans ha explicat un pla per fer una simbiosi entre els estudiants que busquen pisos econòmics per viure i la gent gran que busca companyia per estar a casa: «Hi ha gent que necessita estar acompanyada i hi ha un altre sector que necessita una vivenda de preu baix, hem d'impulsar aquesta fusió de la qual tothom sortiria guanyant».

En quant a urbanisme, Ciutadans proposa fer un micro bus urbà que pugui passar pels carrers del nucli antic i arribar a tots els punts on el transport públic no aconsegueix accedir. Un altre pla que té el partit per donar vida al barri antic és el denominat «turisme de pelegrinatge», convertint el centre de Manresa en un punt d'interès pels pelegrins que fan el camí de Sant Jaume.

Andrés Rojo s'ha mostrat molt dur en quant a la situació dels presos electes: «Tots ells ja sabien on s'estaven ficant, ja que totes les institucions els van avisar del desenllaç final. Quan robes un cotxe ja saps el què et passarà i aquesta situació no és diferent.»

Podeu veure totes les entrevistes fetes als diferents que candidats a l'alcaldia de Manresa en el Facebook de Regió7 i al web del diari.