L'eclèctica mirada de Cineclub Manresa

Cineclub Manresa obre avui temporada amb una eclèctica selecció de 17 títols que es projectaran a l'Auditori de la Plana de l'Om i que estan pensats per satisfer diferents paladars cinèfils. Com l'aperitiu, amb el cineasta Philippe Garrel, un dels noms indispensables del cinema francès contemporani, del qual es podrà veure, filmat en blanc i negre, L'amant d'un jour; o un dels plats forts de la programació, Caras y lugares, d'Agnès Varda, supervivent de la Nouvelle Vague i premi José Maria Nunes al fet cineclubista 2016. Com subratlla l'entitat, Cineclub «mira en moltes direccions» i, en la graella, l'espectador podrà trobar diferents cicles: Perles de l'est, amb tres films provinents d'Hongria, Bulgària i Rússia; la Mostra Films de Dones, amb títols de Carolina Astudillo i Elena Trapé; la Mostra Cinema Espiritual, amb Silencio de Scorsese; i la col·laboració amb entitats, com Tocats de Lletra, que uneix literatura i cinema portuguès.