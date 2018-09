«Juego de Tronos» reconquereix els Premis Emmy

«Juego de Tronos» ha estès el seu imperi televisiu en els Emmy i s'ha endut aquest dimarts el premi a la millor sèrie dramàtica, mentre que «The Marvelous Mrs. Maisel» ha arrasat amb la seva primera temporada en l'apartat de comèdia dels guardons més importants de la petita pantalla.

La nit ha resultat amarga per a candidats llatins com Penélope Cruz o Édgar Ramírez, però ha comptat amb moments tan dolços i romàntics com una sorprenent petició de mà sobre l'escenari per part d'un dels guanyadors.

Amb nou premis en la 70 edició dels Emmy, la sèrie de fantasia èpica d'HBO «Juego de Tronos» ha ampliat fins a les 47 estatuetes el seu rècord absolut en aquests guardons, en què és la producció més premiada de la història.

Després d'absentar dels Emmy el 2017 pel retard de la seva setena temporada, «Juego de Tronos» torna per la porta gran i suma el seu tercer Emmy a la millor sèrie dramàtica després dels de 2015 i 2016. "El xou no existiria sense la bogeria màgica de George RR Martin", ha concedit David Benioff, un dels creadors de la sèrie al costat de DB Weiss, que ha indicat que «Juego de Tronos» és "tan bona com la gent que la porta a terme".

Claire Foy, la reina Isabel II de «The Crown», ha donat la sorpresa com a millor actriu en destronar Elisabeth Moss de «The Handmaid's Tale», sèrie que ha estat una de les derrotades de la vetllada.

Per la seva banda, Matthew Ryhs ha atorgat el millor comiat possible a la sèrie d'espies «The Americans» en emportar-se el premi al millor actor dramàtic, que ha dedicat a la seva parella a la vida real i en aquesta producció, Keri Russell.

Com una piconadora ha passat per les categories de comèdia «The Marvelous Mrs. Maisel», que s'ha emportat el premi a la millor sèrie, millor actriu protagonista (Rachel Brosnahan), millor actriu de repartiment (Alex Borstein), millor direcció i millor guió (tots dos per Amy Sherman-Palladino).

Brosnahan, ha destacat que aquesta sèrie d'Amazon gira al voltant d'una dona que intenta "trobar de nou la seva veu", i ha instat els nord-americans a seguir el seu exemple i que es registrin per votar en les eleccions legislatives de mig mandat.

Per la seva banda, Bill Hader ('Barry') ha guanyat el premi al millor intèrpret de comèdia per al que sonava com a gran aspirant Donald Glover ('Atlanta').

«American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace» ha fet bones les travesses en anotar-se l'Emmy a millor sèrie limitada i el seu 'showrunner' (màxim responsable d'una producció televisiva), Ryan Murphy, ha dedicat el premi a les víctimes de crims d'odi a la comunitat LGTBI.

Els Emmy no han donat cap alegria als llatins, ja que Antonio Banderas ('Genius: Picasso'), John Leguizamo ('Waco') i Penélope Cruz, Édgar Ramírez i Ricky Martin (els tres per «American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace») no han pogut sortir com a vencedors en les seves respectives categories.

«Juego de Tronos» , amb nou premis, ha estat la més premiada per davant de «The Marvelous Mrs. Maisel», amb vuit estatuetes, mentre que les companyies HBO i Netflix han empatat a 23 reconeixements.

El sarcasme i la ironia han destapat la nit per mitjà d'una cançó titulada «Ho solucionem», sobre els problemes de manca de diversitat a Hollywood i que ha comptat amb un fragment de ritme llatí a càrrec de Ricky Martin.

A més, la cerimònia ha comptat amb uns premis ficticis anomenats «Emmy de la reparació», que han reconegut la tasca de veterans actors negres que no han estat guardonats.

Aquests Emmy també eren els primers després del moviment 'Me Too' i el terratrèmol d'escàndols sexuals que va traumatitzar Hollywood, de manera que els presentadors de la gala, Colin Jost i Michael Che, han donat la benvinguda als talents de Hollywood "que no han estat enxampats encara".

La cerimònia ha tingut moments de gran emotivitat, com l'aparició de la llegenda Betty White.

I també hi ha hagut lloc per a les rialles i l'humor al Teatre Microsoft de Los Angeles: "Ja podeu anar-vos-en al llit. El pare ha guanyat", ha dit als seus fills Henry Winkler ('Barry') després de guanyar l'Emmy a millor actor secundari d'una comèdia.

"Ja no puc caminar pel carrer, però gràcies per canviar-me la vida", ha indicat als responsables de 'Game of Thrones' l'intèrpret Peter Dinklage, qui ha aconseguit el guardó a millor actor secundari d'una sèrie dramàtica.

Però per més rialles i llàgrimes que hi hagi hagut aquest dimarts ningú no ha pogut superar a Glenn Weiss, qui, després d'emportar-se l'Emmy a la millor direcció d'un especial de varietats per l'última cerimònia dels Oscar, ha aprofitat el seu discurs d'agraïment per demanar-li matrimoni a la seva xicota Jan, que es trobava entre el públic i ella ha dit "sí, vull".