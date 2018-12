Amor i delinqüència a la Nova Orleans dels anys 20

El jove solsoní Pau Vilaseca va idear una història intergeneracional, basada en l'amor i la delinqüència, que li anava molt bé ambientar als feliços anys 20 a la ciutat de Nova Orleans. «Aquesta època i la ciutat donaven un joc narratiu que no es podia aconseguir en altres èpoques», destaca. A més, permet que les cançons transitin pel swing i el jazz. La ciutat situada al delta del riu Mississipí és on va aparèixer el gènere i això «va bé tant per situar l'espectador com per a les exigències de la història de por, secrets i misteris». Vilaseca defuig concretar més l'argument per «no fer gaire spoiler».