Mor l'actor i dramaturg Manuel Veiga als 55 anys

L'actor i dramaturg català Manuel Veiga ha mort als 55 anys d'edat, segons va informar ahir l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, que va lamentar la pèrdua i va fer arribar el condol a familiars i amics. Veiga, nascut a Barcelona el 1964, havia combinat al llarg de la seva carrera l'escriptura dramàtica i la interpretació en teatre, cinema i televisió.

Llicenciat en art dramàtic per l'Institut del Teatre de Barcelona, Manuel Veiga va estrenar prop d'una desena d'obres com a dramaturg i va ser seleccionat per al projecte T6 d'estímul de la creació dramàtica del Teatre Nacional de Catalunya. Com a actor, va treballar al teatre amb Manuel Dueso, Ramon Simó i Sergi Belbel, entre d'altres, i en cinema amb Ventura Pons, Francesc Bellmunt, Carles Balagué, Rosa Vergés, Jordi Tor-rent, José Luis Cuerda i Javier Ser-rano.

També va ser una cara habitual a la televisió pels seus personatges en sèries com Hospital Central, El comisario, Temps de silenci i Nissaga de poder. El 2009, el film Turismo, basat en un relat seu i dirigit per Mercedes Sampietro, va obtenir el premi Gaudí al millor curtmetratge. També va ser guardonat amb el Premi AADPC per Tempesta, el Premi Espriu per La mort dins una batalla de naips, Premi SGAE per Esbarjo i Premi Manuel de Pedrolo per la peça El cant de la Sirena.

Un cop es va saber la notícia de la seva mort, les mostres de condol del món cultural no es van fer esperar. Un dels primers a fer-ho va ser l'exconseller de Cultura Lluís Puig, amb una piulada que deia: «Ens ha deixat en Manuel Veiga, el món del teatre està de dol. Sempre s'és massa jove per a la mort... descansi en pau».

El món de la dramatúrgia també s'hi va sumar, amb piulades de personalitats com la cantant i actriu Lolita Flores i d'institucions com el TNC, el Teatre Lliure, l'Institut del Teatre, la Sala Beckett o la Flyhard, així com dels Premis Max de teatre espanyol. Des de les xarxes d'aquests guardons, es va dir que Veiga «va fer del teatre un art únic i una prolongació de la vida». Els autors i editors de la Societat General d'Autors i Editors, entre altres, també van lamentar la mort «prematura» de l'actor a través de la seva xarxa social.