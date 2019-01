600 persones aplaudeixen el concert galàctic de l'Orquestra Simfònica del Vallès al teatre Kursaal

L'Orquestra Simfònica del Vallès, sota la batuta de Rubén Gimeno, va convidar les 600 persones que ahir a la tarda van omplir la Sala Gran del Kursaal a fer un viatge musical en el temps a través d'algunes de les bandes sonores més emblemàtiques de la història. Una galàxia de músiques és un recital per tancar els ulls i teletransportar-se al món fantàstic de Jurassic Park o reviure la tendresa d' E.T, una de les peces més aplaudides. Mentre sonava, es van projectar llums al sostre com si fos un cel estrellat. El públic també va poder volar amb Superman o anar fins a l'espai gràcies a Star Wars. El concert, dividit en dues parts, el va acompanyar la projecció en una gran pantalla de fotogrames de les pel·lícules. La proposta a partir d'un guió de Jordi Cos també va incloure 2001, una odissea de l'espai, Frankenstein, El Planeta dels simis, Terminator i Star Trek. Amb Encuentros en la tercera fase es van projectar els signes amb què es comunicaven els extraterrestres del film perquè el públic els pogués fer amb les mans. La càlida veu de l'actor Salvador Vidal amb les seves introduccions va aocstar encara més l'espectador a un apassionant viatge sonor del passat fins al futur. El públic no volia marxar i els minuts d'aplaudiments al final del concert van ser compensats amb un parell de bisos. - M. Pich