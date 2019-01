Un autor versàtil i guardonat en la narrativa juvenil

? Nascut el 1965 a Terrassa, als 3 anys se'n va anar amb els seus pares a Olesa, on van continuar l'ofici familiar, la joieria. Baró alterna la literatura per a joves amb les novel·les per a adults, i la seva reeixida trajectòria inclou els principals premis de literatura juvenil en català: el Barcanova –«Nit de sang» (2006) i «La lluna de gel» (2010)–, el Gran Angular –«La gran O» (2011) i «Fario» (2014)– i el Ruyra –«L'efecte Calders», 2015.