Barcelona rep amb expectació les 7 raons

Molta expectació mediàtica ahir al migdia en la presentació a Barcelona de la pel·lícula dels manresans Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras 7 raons per fugir, que aquest divendres arriba a les cartelleres de cinema. El film va fer la seva posada de llarg amb la programació del BCN Film Fest i va tenir la presència de la meitat de l'excel·lent elenc de la pel·lícula. David Verdaguer, Sergi López, Lola Dueñas, Francesc Orella, Núria Gago, Albert Ribalta, Àgata Roca, Aina Clotet, Rosa Cadafalch i el joveníssim Oleguer Noguer van assistir a un acte on el sentit de l'humor i la bona sintonia entre actors i directors es respirava en l'ambient. En les mirades i en les paraules. Un càsting que encara ahir Esteve Soler -autor del guió- no se l'acabava de creure: «És increïble, sobretot com es van implicar en el projecte». El manresà, en nom dels tres directors (David Torras no va poder assistir a l'acte), va tenir paraules d'agraïment per a tothom qui «ha confiat en un projecte tan complex i atrevit», , va subratllar. Fins al setembre voltaran promocionant el film per diferents festivals del món. Un altre èxit.

A la presentació d'ahir els periodistes hi van sucar pa. Amb Sergi López, per exemple, tot un animal de comèdia que, en comptes d'explicar la seva visió del film, va passar la pilota als directors: «Però... és una pel·lícula que busca debat?». Quinto va definir-la com «set petits bombons enverinats» i Àgata Roca va admetre que inicialment la va sorprendre i no va negar que havia tingut «por» de rodar amb tres directors. Però, va assegurar, «va ser un treball meravellós. Eren tres en un i cadascú aportava alguna cosa». Tot l'elenc va coincidir a dir que estarien encantats de tornar a treballar amb Soler, Quinto i Torras (que s'ho apuntin!). Per a Núria Gago «quan vaig llegir el guió hi vaig connectar de seguida. Ben escrit i molt directe. Ens posa un mirall davant i ens interpel·la». I per a Francesc Orella 7 raons per fugir «és una puntada de peu a l'estómac però amb humor». El guió també va ser el que va atrapar Lola Dueñas, que no amagava la seva devoció per un film del qual, va dir, «m'agraden fins i tot els títols dels crèdits». L'actriu explicava que «com a espectadora i com a actriu m'interessa veure i rodar un cinema diferent». El sallentí Albert Ribalta refermava la «comoditat» (sobretot la seva, quan veieu la pel·lícula) del rodatge, opinió compartida, ahir, per la resta d'actors i actrius. Recorden la frase menys és més? Perquè a tots la filmació se'ls va fer curta. Dos dies per episodi. Ara arriba el torn del públic.