La 30a Mostra tanca amb 27.500 espectadors

La Mostra Igualada va tancar ahir la seva 30a edició amb més de 27.500 espectadors i una ocupació del 80%. El certamen té el repte de portar més adolescents a les sales i dotar de més prestigi el teatre infantil i juvenil. Aquest és el darrer any de Pep Farrés com a director artístic del certamen i diu acomiadar-se «satisfet» dels resultats. «He pogut desplegar tot el meu projecte», va assegurar ahir. Enguany, la Mostra ha comptat amb la participació de 55 companyies, de les quals 39 han estat de Catalunya, 11 de l'Estat i 5 d'internacionals. La propera edició tindrà lloc del 26 al 29 de març del 2020. Tot i la satisfacció, Farrés assegurava que el sector encara té desafiaments pendents. «Falta que tots treballem per equilibrar el teatre infantil i juvenil amb la resta d'arts escèniques del país», va subratllar.

Pel que fa a la programació, els plats forts d'aquesta 30a edició han estat l'espectacle inaugural, que va tenir lloc dijous i que va anar a càrrec dels bascos Teatro Gorakada amb El viaje de Ulises i l'espectacle de gran format de celebració dels 30 anys de la fira, Leonardo, somnis i malsons, de Plasticiens Volants. La prestigiosa companyia francesa, que va exhibir l'obra per primer cop a l'Estat espanyol, va aglutinar prop de 4.000 espectadors al Parc Central d'Igualada. Professionalment, cada any s'han incrementat el nombre de propostes rebudes per actuar a La Mostra. La fira s'ha obert cap a l'Estat i cap a Europa, i cada vegada és més coneguda i valorada, motiu pel qual es reben moltes propostes de creadors espanyols i internacionals.