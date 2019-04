El so de la llibertat al carrer del Balç

Més de tres-centes persones han passat aquest cap de setmana pel carrer del Balç en les vuit funcions que s'hi han fet (quatre dissabte i quatre més ahir) de l'espectacle Tabals de foc, un musical inspirat en la Manresa del segle XIX impulsat per Entorn Produccions conjuntament amb Manresa Turisme. Deu actors, nou solistes i un cor de vint-i-sis persones de les escoles de música d'Artés i Sant Vicenç de Castellet i de les de Manresa Esclat i Voice up formen part d'aquesta obra de creació pròpia amb guió i lletres de les cançons de Toni Fornells i composició musical de David Martell.

Abans de començar cada sessió, un petit apunt per al públic «sou l'actor que ens faltava. Estigueu pendents de l'acció perquè sou part de l'espectacle». Així, els assistents es van barrejar entre els actors durant el recorregut per diferents punts del carrer del Balç. Una ruta que es va iniciar amb una escena on es podia veure una reproducció del quadre de Francesc Cuixart exposat a la sala de les columnes de l'Ajuntament de Manresa. A Tabals de foc hi apareixien personatges amb nom propi, com el canonge Muntanyà, el tinent coronel Maurici Carrió o el Timbaler del Bruc, però, també, d'altres d'anònims. David Martell, al piano, va fer l'acompanyament musical a bona part de la dotzena d'escenes escenes que el públic va poder veure en vuit espais diferents al llarg d'una hora en aquest carrer medieval. La pluja d'ahir a la tarda va condicionar un canvi d'emplaçament en una de les escenes exteriors.

Tabals de Foc s'inicia el 2 de juny del 1808 i s'endinsa en els fets de l'època napoleònica, des de la crema del paper segellat fins a la crema de bona part de la ciutat. A banda dels elements d'escenografia i la il·luminació, que juguen un paper important en la recreació dels espais, cal destacar els efectes especials i d'ambientació. Com el so enllaunat de la cridòria del poble quan fan la revolta o els trets durant la batalla que potenciaven el dramatisme. El Timbaler del Bruc també té el seu protagonisme en un muntatge que després de repassar uns fets que van deixar la ciutat ferida per sempre més, acaba amb un crit de "tabals de llibertat". Al final del recorregut el públic va sortir pel carrer de Santa Llúcia.