Puig-reig tindrà un musical propi signat per Sergi Cuenca i amb la Polifònica a escena

Un musical de Puig-reig creat i portat a escena per puig-regencs. Arrelats a Puig-reig és el títol de l'espectacle amb segell cent per cent puig-regenc que s'estrenarà a final d'any gràcies a la dedicació del talent del municipi. La música és obra del compositor, pianista i director Sergi Cuenca, el llibret el signa el professor Quim Puig, i la posada en escena anirà a càrrec de la Polifònica. Una proposta de l'Ajuntament per tenir una «obra pròpia i d'identitat per posar de relleu el poble», va dir satisfet l'alcalde Josep Maria Altarriba, ahir durant la presentació.

El projecte va néixer ja fa més d'un any, tal com va recordar el regidor de Cultura, Jesús Subirats. «Vaig parlar amb Sergi Cuenca, i de seguida va dir-me que s'havia de fer», va afegir. Amb el compositor a favor, van implicar al projecte la Polifònica, la coral de casa, i Quim Puig, com a autor del text. La idea inicial era «fugir d'un musical tradicional, amb un principi i un final i uns personatges que expliquin una història», va avançar Subirats. L'espectacle està format per petites històries que funcionen de manera separada. «No volíem un musical estàtic, que tingués una estructura fixa, perquè un cop representat dues o tres vegades perdria l'interès del públic. D'aquesta manera, pensat per petites històries, permet molt més joc», va destacar, «i anar-hi fent modificacions amb el pas dels anys».

Quin serà l'argument? L'obra no presenta un fil conductor únic, sinó que les parts estaran ambientades en èpoques diferents. Totes les peces, però, estaran inspirades en fets reals, tradicions o anècdotes de Puig-reig, «perquè el que volem és vincular-hi la nostra essència». El musical, però, fuig d'explicar la història de Puig-reig. «Són petits retalls de vida de personatges que tenen vivències dins de la història del municipi. El que hem buscat és un musical de vida i emocions, no una classe magistral d'història», va explicar Puig, tot i que s'hagi comptat amb l'assessorament de la historiadora Rosa Serra. Per exemple, es parlarà «del naixement de la festa de la Corrida, de la presència dels templers al municipi, de les vivències de la festa major dels anys 60 o del dia a dia de les colònies, a través de les vivències dels personatges», va afegir.

El compositor, Sergi Cuenca, que des de fa sis anys és el director del musical El rey león a Madrid, va mostrar-se satisfet de poder-se implicar en un projecte de Puig-reig. «Faig molt poques coses aquí, i encara menys al meu poble. I, a més a més, poder-ho fer amb la Polifònica és un plaer». Cuenca va destacar «l'atreviment» de l'obra per la seva estructura «poc convencional» però amb un resultat «molt aconseguit» gràcies, també, a la implicació de la directora d'escena, Maria Casellas. Ella s'encarregarà de la part escènica, que serà senzilla, per tal d'aconseguir «unificar l'espectacle donant-hi un mateix llenguatge tot i que cada peça faci referència a una època». Un altre dels elements que servirà de connexió per a les diverses parts serà la figura del narrador, que l'encarnarà el reconegut actor Joan Crosas.

La Polifònica de Puig-reig serà la protagonista del muntatge. De fet, l'obra pràcticament està creada a mida per les seves veus i característiques musicals. «És un musical més aviat d'estil clàssic, pensant en el repertori que la Polifònica acostuma a cantar», va dir Cuenca, «tot i que sigui un cor molt eclèctic». Encara que hi haurà parts de cor, on la Polifònica encarnarà el paper del poble, els personatges seran interpretats per solistes, també de la mateixa formació.

La presidenta de la Polifònica de Puig-reig, Maria Rosa Riera, acompanyada dels directors Josep Conangla i Emmanuel Niubò, va mostrar una «gran satisfacció» pel fet que la coral –que ha superat el mig segle de vida– participi en un projecte impulsat i ideat per persones que han passat per la Polifònica. «El Jesús, el Quim, el Sergi i la Maria han estat i són polifònics, i això vol dir molt per nosaltres». Els cantaires estaran acompanyats d'una orquestra de quinze músics.

L'Ajuntament de Puig-reig ha pressupostat 30.000 euros per tirar endavant el projecte, tot i que Subirats recordava ahir que cap dels implicats cobrarà el que realment costa la feina que faran. «S'hi han implicat perquè s'ho han fet seu», va agrair-los.