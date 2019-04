La colla castellera es presenta amb una parada a Puigcerdà

Puigcerdà va viure una jornada, inestable pel que fa al temps, que un any més va situar l'epicentre al passeig 10 d'Abril. De bon matí les parades van atraure, primer, els escolars i, ja en més quantitat a mesura que avançava la jornada, treballadors i resta de veïns per oferir-los els llibres i les roses. Una de la principals novetats va ser la presència de la recentment creada Colla Castellera de la Cerdanya, els membres de la qual van plantar una parada promocional on, a més de roses, van vendre mocadors amb el logotip. Puigcerdà va viure un programa d'actes de Sant Jordi –que aquest any, amb la proximitat de la Setmana Santa, ja s'havia iniciat dissabte 21– que després de dinar es va reactivar amb una sessió de jocs reciclats i una xocolatada. A primera hora de la tarda, però, la pluja va obligar a traslladar la Mostra de Dansa de Dansart Cerdanya a la seva acadèmia i a suspendre una exhibició castellera que havia de ser la primera feta per la nova colla a la capital cerdana. Puigcerdà tancarà els actes de Sant Jordi aquest dimecres a les vuit del vespre a l'Arxiu amb la presentació del llibre que ha gua-nyat el premi Vila de Puigcerdà, La mirada de les escultures de gel i altres narracions.