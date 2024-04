El món coral del Bages i el Moianès ret homenatge a la figura d’Anselm Clavé

El bust d’Anselm Clavé mira els vianants que pugen del carrer Urgell des de fa més d’un segle. Impertèrrit, situat al centre de la plaça batejada amb el seu nom, porta des del 1919 observant la vida dels manresans i diumenge serà el centre de totes les mirades amb motiu de l’homenatge que quinze corals del Bages i el Moianès, amb un gruix de tres-cents cantaires, li retran per commemorar el bicentenari del seu naixement. Una trobada de gran magnitud a partir de les 12.30 h que es traslladarà al Teatre Conservatori si la pluja fa acte de presència.

La direcció musical de la iniciativa va a càrrec de Marc Reguant i la dimensió escènica de Teti Canal. Amb Viviana Salisi al piano, interpretaran tres cançons la Capella de música de la Seu de Manresa (direcció de Joel Díaz), Coral Escriny de Santpedor (Marc Reguant), Coral Eswèrtia de Manresa (Cristina Gamisans), Coral Font del Fil de Manresa (Míriam Díaz), Coral FUB_Sèniors de Manresa (Rosa Ortega), Coral Harmonia-Castell de Manresa (Montserrat Perramon), Coral La Verbena de Sant Joan de Vilatorrada (Rosa Ortega), Coral Romança de Callús (Belen Barnaus), Societat Coral La Llanterna de Súria (Montserrat Fàbrega), Coral Dintre El Bosc canta del Grup Sardanista Dintre el Bosc de Manresa (Anna Giralt), Lúpulus Ensembla de Manresa (Ricard Cots), Orfeó Manresà (Xavier Pagès), Orfeó Monistrolenc de Monistrol de Montserrat (Rosa Ortega), Societat Coral l’Estrella de Sant Vicenç de Castellet (Xavier Mas) i cor Taral·lejant Albades de Calders (Rosa Ortega).

L’Acció Clavé, oberta al públic, consistirà en el cant conjunt de tres temes d’Anselm Clavé: La Font del roure, La Violeta i La maquinista. «Entremig de cada actuació», indica Joan Morros, un dels coordinadors del projecte, «escoltarem la veu de Clavé i de la seva dona a través de la caracterització que en faran Xavier Cots i Aina Cots, amb la idea de contextualitzar i explicar l’aportació d’Anselm Clavé com a introductor del cant coral a Catalunya». Així mateix, el testimoni de l’Isabel Soler Bosch expressarà el desig que tenien les dones de poder formar part dels cors que es van començar a formar a partir de 1850.

«En aquella època, els grups estaven reservats als homes», explica Morros, «però avui en dia hi ha més dones que homes». De fet, només el Lúpulus Ensembla és un cor exclusivament masculí d’entre els que participaran en la cantada d’aquest diumenge. La resta són formacions mixtes però de presència femenina majoritària.

Els qui coneixen la plaça Clavé saben que és plena d’arbres i mobiliari urbà i encabir-hi tres-cents cantaires no ha de ser fàcil. «Fa quinze dies vam fer un assaig al Kursaal i, després, vam baixar a la plaça per veure com ho hem de fer anar», afegeix Morros: «el director se situarà en una tarima, d’esquena al monument, i els cantaires estaran al davant, mirant cap avall». Salisi també ocuparà una posició alçada.

Els tres-cents cantants aniran vestits de negre i portaran les partitures de les tres peces en unes carpetes amb el logo de l’Any Clavé. A les 10 h es farà un assaig dins el Conservatori i, dues hores més tard els participants aniran cap a la plaça, sempre que no plogui, ja que en aquest cas l’activitat, de mitja hora de durada, es desenvoluparà a l’interior del teatre.

L’acte d’aquest diumenge està organitzat per l’Ajuntament de Manresa, l’Associació Cultural El Galliner, el Centre d’Estudis del Bages, l’empresa municipal Manresana d’Equipaments Escènics, Òmnium Bages-Moianès i Promoció Memòria Popular, amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants dels carrers Urgell, Jaume I, Mel i rodalia de la capital bagenca.

La següent activitat que es farà a Manresa dins l’Any Clavé tindrà lloc el dissabte 29 de juny al Teatre Kursaal amb la cantata juvenil El Jove Anselm Clavé, que tindrà la participació de l’Orquestra del Conservatori de Música i alumnes de cant coral del centre, a més de cantaires de les escoles de música de Navarcles-Sant Fruitós, Santa Maria d’Oló, Sant Vicenç de Castellet, Sallent i Esparreguera, així com la majoria dels cors que demà prendran part en la cantada col·lectiva que es farà a la plaça d’Anselm Clavé.