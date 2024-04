Míriam Tirado situa dos llibres seus en el ràquing dels 10 més venuts de Sant Jordi

Ja s’apuntava i així ha estat. Els llibres de la supervendes manresana Míriam Tirado, del youtuber manresà Jordi Wild i de l’escriptora puigcerdanesa Regina Rodríguez han entrat en el rànquing definitiu dels més venuts per Sant Jordi, una llista que ahir va fer públic el Gremi de Llibreters de Catalunya i que s’ha elaborat a partir de les dades de més de 230 llibreries catalanes que formen part de LibriRed així com de les vendes de les parades al carrer. Tirado, experta en criança conscient, s’ha enfilat en el rànquing amb dos llibres: Jo primer (El Cep i la Nansa), en cinquena posició dels llibres infantils i juvenils més venuts en català, i Em dic Goa (B de Blok), que tanca la llista en desè lloc. Wild s’ha situat en el quart lloc dels llibres més venuts en no ficció en castellà amb Anatomía del mal (Edicions B) i la ceretana Regina Rodríguez en la sisena posició de ficció en català amb el fenomen Les calces al sol (La Campana), una novel·la editada el setembre del 2021 que s’ha convertit en el penúltim èxit del boca-orella i que l’any passat ja es va situar entre els llibres més venuts de Sant Jordi.

El youtuber manresà Jordi Wild / Youtube

La diada del llibre, segons el Gremi de Llibreters, ha deixat 25,4 milions de facturació durant la setmana de Sant Jordi, el que representa el 6% més que l’any passat, unes xifres celebrades per la institució que agrupa els gremis i associacions d’editors, llibreters, distribuïdors i de la comunicació gràfica de Catalunya. En total, aquest Sant Jordi s’han venut 1,98 milions d’exemplars de més de 70.250 títols diferents enfront dels seixanta mil de l’any passat. Del total, el 52% van ser llibres en català i el 48% en castellà. Història d’un piano (Columna), de Ramon Gener, s’ha confirmat com el llibre més venut de ficció en català, seguit d’Un animal salvatge (La Campana), de Joël Dicker i Ocàs i fascinació (Club Editor 1959), d’Eva Baltasar; La grieta del silencio (Suma), Javier Castillo, ha estat el més venut en castellà. En les vendes de no-ficció en català passa a primer lloc Tor: Foc encès (La Campana), de Carles Porta, i Marian Rojas Estapé ho fa en castellà amb Recupera tu mente, reconquista tu vida (Espasa). Quant a literatura infantil i juvenil, la sabadellenca Meritxell Martí encapçala el podi amb els dos títols més venuts: La misteriosa i sorprenent casa de l’avi i La meravellosa i horripilant casa de la iaia (Combel).

La cerdana Regina Rodríguez / Oscar Bayona

Pel que fa als gèneres més venuts per Sant Jordi, en català, la literatura infantil i juvenil en representa el 38%, la ficció el 33%, la no-ficció el 22% i el còmic el 7%. En castellà, en canvi, el gènere més venut és la ficció amb el 36%, la no-ficció suposa 27%, la literatura infantil i juvenil el 21% i el còmic el 16%.

Els gèneres que més han crescut respecte de 2023 han estat la ficció, tant en català com en castellà, amb increments de més de 9 punts, i el còmic en català, amb un augment de 8 punts respecte de l’any passat.