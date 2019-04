? La pluja va espantar però no va arruïnar Sant Jordi, i així els autors van poder signar exemplars, com la periodista de Regió7 Gemma Camps de la seva novel·la negra, Vermell tinta. Durant la tarda, les parades d'Òmnium, Abacus, Parcir, Zenobita, L'Albí... van atreure l'atenció de molts vianants per xerrar amb els autors, comprar els seus llibres i demanar-los una dedicatòria.