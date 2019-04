El dramaturg Ignasi Garcia presenta «Treball de recerca» a la Parcir

La llibreria Parcir de Manresa acollirà avui al vespre (20 h) l'acte de presentació del llibre Treball de recerca, una obra de teatre basada en una experiència sobre memòria històrica nascuda a l'institut Pius Font i Quer de la capital bagenca. La trobada tindrà la presència del dramaturg i guionista Ignasi Garcia (Barcelona, 1964) i de les estudiants Ariadna Moyano i Alejandra Ibarra.

L'obra va néixer en el moment en què Garcia va llegir a Regió7 la notícia del treball de recerca sobre els deportats de la ciutat als camps nazis que van fer les dues alumnes del Pius, amb el suport del professor Jordi Pons. La investigació de les noies va servir per completar una llista fins aleshores fragmentària, i va ser el punt de partida per acabar de localitzar els domicilis dels deportats. A partir d'aquí, es van poder col·locar les plaques Stolpersteine -un projecte de l'alemany Gunter Demnig per honorar la memòria de les víctimes dels nazis- al davant de les cases dels manresans que van morir en els camps de l'horror.

Ignasi Garcia va escriure una peça teatral sobre una noia que fa un treball de recerca per saber què va passar amb la gent del seu poble després de la guerra civil. Un acte que té ressons en l' Antígona de Sòfocles i que depara a la jove unes vivències inesperades.

Treball de recerca va guanyar el

Premi Ciutat de Sagunt de teatre, i ha sortit publicat amb Onada Edicions. Durant la trobada a la Parcir, alumnes de l'Aula de Teatre del Kursaal faran una lectura dramatitzada d'alguns fragments de l'obra, dirigits per Teti Canal.