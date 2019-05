La Mostra de Teatre celebra 30 anys amb una marató

Alumnes del taller del Lacetània amb els companys d'escenografia en l'estrena d'ahir per als alumnes arxiu particular

Una obra de creació col·lectiva, @dolescents; i dues adaptacions, una de Joan, el Cendrós (de Carles Alberola i Roberto García) i una altra de 12 a l'autobús (de Mila Oya). Aquests seran els tres muntatges que avui es posaran en escena al teatre Conservatori de Manresa i que integren la 30a Mostra de Teatre als Instituts.

No és una posada en escena qualsevol. Per primer cop, i per celebrar tres dècades, les impulsores de l'aniversari, Ada Andrés, professora dels tallers del Lacetània i el Pius Font i Quer, i Alícia Puertas, del Guillem Catà, han organitzat una marató que portarà els 45 noies i noies de 12 a 18 anys que hi participen dels tres centres a compartir data de representació i una tarda d'escenari. Fins ara, cada institut posava en escena la seva obra en dies diferents, però avui la intenció és que «els alumnes d'un centre vegin el treball que fan els altres».

La marató començarà a les 5 de la tarda amb els alumnes del Lacetània; continuarà a les 6 de la tarda amb els del Guillem Catà, i acabarà a 2/4 de 8 amb els del Pius. La gala la conduirà un exalumne dels tallers, Nasi Clotet, i cada obra tindrà una durada aproximada d'uns 40 minuts. Però entre la segona i la darrera representació (a les 7 de la tarda) hi haurà una xocolatada.

La marató teatral d'avui, oberta al públic, és l'acte central d'una celebració impulsada per Andrés i Puertas per commemorar l'existència d'una activitat que avui dia sustenten les AMPA dels centres i l'Ajuntament, i que reivindica el valor pedagògic de les arts escèniques en l'adolescència. En clau interna, la Diputació de Barcelona –que fins al curs 2010-11 va subvencionar els tallers– va oferir als alumnes una classe magistral amb Guillem Albà. L'efemèride va continuar amb l'estrena, dijous 16 de maig, d'un documental que repassa, amb els seus protagonistes, la història dels tallers i que han signat la directora Isabel Casanova, Joan Ferrer i les dues docents.