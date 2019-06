Puig-reig inaugura aquest dijous la mostra dedicada a Amat-Piniella i «K.L.Reich»

La Biblioteca Guillem de Berguedà de Puig-reig inaugurarà aquest dijous l'exposició "K.L Reich d'Amat i Piniella, la veu de l'infern nazi". Aquesta exposició és l'homenatge final dels diferents actes que s'han realitzat a la població berguedana en el marc de la recuperació de la memòria històrica. La mostra la inaugurarà a les 8 de la tarda Joaquim Aloy, comissari de l'exposició i president de l'Associació Memòria i Història de Manresa. Es podrà visitar fins al 27 de juny.

L'exposició, itinerant, la va impulsar l'Ajuntament de Manresa i el Memorial Democràtic per a commemorar el centenari del naixement de l'escriptor manresà Joaquim Amat-Piniella (1913-1974) i el cinquantè aniversari de la publicació de la seva novel·la "K.L. Reich", l'any 1963. L'obra està inspirada en la seva experiència al camp de concentració nazi de Mauthausen i la novel·la està considerada pels experts com un dels principals exponents de la literatura concentracionària, conreada per autors com Primo Levi, Robert Antelme, Imre Kertész i Jorge Semprum.